Transporte del Estado pide a concesionarios que vehículos tengan aditamentos de higiene

La Dirección General de Transporte del Estado solicitó a todos los concesionarios de transporte público, en todas sus modalidades, que sus unidades cuenten con aditamentos de higiene y limpieza personal.



De acuerdo a información proporcionada por líneas de autobuses de la zona de Coatepec, se les hizo del conocimiento que deben ingresar al portal de la Secretaría de Salud para descargar un formato, mismo que tienen que llenar y portar en su unidad de servicio público.



Los datos que deberán anotar son: si la unidad cuenta con gel antibacterial, si se aplica “Susana Distancia”, si el chofer utiliza cubrebocas, si al llegar al destino el conductor limpia maniguetas, seguros, desinfecta respaldos y monturas, además de que se les hizo recomendaciones para evitar las aglomeraciones al interior de los camiones.



Señalaron que el documento que les fue girado refiere que se trata de una guía de autoevaluación de higiene para evitar casos de COVID-19, para lo cual los concesionarios deberán ingresar a la página de la Secretaria de Salud de Veracruz a través de la liga: www.ssaver.gob.mx/riesgos-sanitarios/COVID-19.



Además de que se les informa que quien no cuente con estas medidas de seguridad e higiene y con el formato de evaluación que sea visible a los usuarios, no serán acreedores a alguna infracción; no obstante, los agentes de Tránsito vigilarán que se cumplan con estos requerimientos.