Transporte foráneo “sin tregua” de policías y grúas en Xalapa; sufren cobros excesivos

El Consejero Nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas AC (AMOTAC), Juan Ciro Durán Mendoza, aseguró que los abusos por parte de elementos de la Policía Vial y el servicio de grúas en la ciudad de Xalapa continúan, específicamente para los transportistas de otros estados.



"Lamentablemente sigue sucediendo, pero al transportista que viene de otros estados. Nosotros que somos de la región de Perote, Veracruz, Xalapa, pues llevamos buena relación con las autoridades, pero pobre de los transportistas que vienen de otros estados porque no tienen el apoyo".



Respecto al servicio de grúas, comentó que aún persiste un gran problema en cuanto a los cobros excesivos en el caso de arrastre de las unidades.



"A los locales no nos dicen nada, nos van dando tregua. Aquí el problema es que con otros compañeros que a lo mejor no saben o se les olvidó pedir el informe y entró fuera de los horarios. A ellos nada más para que rescaten su carro les vienen cobrando de 12 mil a 14 mil pesos por la grúa de Lázaro Cárdenas a un corralón de una distancia de 4 kilómetros".



Aunque no mencionó el nombre de las empresas que prestan el servicio de grúa a la Policía Vial, señaló que cuando son víctimas de robo, al querer recuperar las unidades, es otro procedimiento largo, y el tiempo que permanecen en los corralones, que muchas veces es un mes asciende a los 90 mil pesos.



"Cuando podemos apoyar, apoyamos a los compañeros. Aunque si tenemos la atención de la Secretaría de Seguridad Pública, pero nos gana siempre el tiempo o los abusos, están más arriba".



Detalló que alrededor de 8 a 10 transportistas son detenidos en la ciudad de manera diaria por la Policía Vial.



"Traemos un pleito casi ranchero de las grúas, porque ellos cobran un servicio, pero es un servicio que está permitido por parte de la SSP. No nos ha ayudado esto de la pandemia. Ya tenemos una mesa de trabajo en Palacio de Gobierno, nada más que hay que seguir insistiendo que nos regulen un tabulador", concluyó.