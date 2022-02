Transporte Público apremia a concesionaria corregir atención en módulo de licencias

Aunque en fechas pasadas se dio a conocer que las pocas fichas que se daban en los módulos de licencia del sur de Veracruz obedecían a la situación de salud por la pandemia, ahora el director de Transporte Público Estatal, Ángel Alarcón, asegura que es por falta de Internet.El funcionario dijo que por el tema ya se reunió con el gerente de la empresa concesionaria de los módulos y fue ese pretexto el que éste puso por los retrasos y las grandes filas."Las licencias están concesionadas a una empresa, la cual ha tenido quejas de la ciudadanía que no alcanzan fichas para obtener y hacer el canje de licencias. Estamos recabando las quejas ciudadanas, ya tuve una reunión con el gerente de la empresa, está al tanto de la situación y se ha invitado a que lo corrija. El problema que él dijo es el Internet, sabemos que la demanda es importante", sostuvo.El funcionario dijo que es importante que la atención vaya mejorando de a poco y sobre todo, que no les hagan dar vueltas a los interesados.Asimismo, descartó que hasta el momento se haya presentado algún caso de petición de "mochadas"."Que se atienda la mayor cantidad de ciudadanos, si no se puede atender a todos que no los hagan dar vueltas, es a los acuerdos que estamos llegando. Si tienen alguna situación que denuncie. O que presenten una queja con nosotros o una denuncia en Fiscalía", informó.De la operación en el sur dijo que todo va en orden y no ha habido quejas por abuso de poder."Creo que como ciudadanos tienen la perspectiva, creo que hay orden, ustedes lo pueden notar, estamos alineados, el cambio de delegados es una rotación normal, se percibe un ambiente diferente, vamos por buen camino", finalizó.