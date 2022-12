Transporte Público de Coatzacoalcos pide denunciar a taxistas que suban precios

Pese a las decenas de quejas por taxistas que en estas fechas aumentan las tarifas oficiales, la delegación de Transporte Público reveló que no ha recibido ninguna denuncia formal.Ramón Aurelio Morales González, titular de la oficina en Coatzacoalcos, reiteró que hasta el momento la Dirección General de Transporte no ha autorizado aumento alguno, de ahí que exhortó a la población a acercarse para interponer la queja correspondiente.Indicó que hasta el momento el número de quejas que ha llegado a la oficina ubicada en Llave del centro de la ciudad es normal y entre ellas reincide que muchos ruleteros no quieren llevar a los pasajeros a sus destinos."Es importante que hagan su queja formal en la delegación, ya que el 100 por ciento de las quejas se tienen que resolver, hasta ahora la recepción de quejas es normal y hay días que no se recibe ninguna o a veces dos, lo más que genera quejas es la negación del servicio, ahí si hay mucha recurrencia, el clásico no voy para allá, pero con respecto a los cobros excesivos nadie se ha presentado. También hay que recordar que no está autorizado ningún incremento de tarifas por la Dirección General", añadió.Mencionó a su vez que en los recorridos hechos por la autoridad, a quien se le detecte cobrando de más se le sancionará e incluso puede correr el riesgo de que se inicie un procedimiento de cancelación de la concesión."Que de quien se quejen o se detecte en los recorridos será sancionado e incluso se puede iniciar un procedimiento de cancelación de la concesión. A diario se reciben quejas, por maltrato , por negación de servicio , por bolsas olvidadas e incluso también por alguno que cobro de más, pero no hemos recibido un mayor número de quejas que las de siempre, por lo cual si está pasando pues tienen que venir a quejarse para aplicar las sanciones", finalizó