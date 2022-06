Transporte público de Veracruz Puerto ampliará horarios por Carnaval

El transporte público de Veracruz ampliará sus horarios del 1 al 5 de julio para dar cobertura a quienes asistan a los paseos y conciertos del Carnaval de Veracruz.El delegado de Transporte Público en Veracruz , Ángel Carsolio Hernández, explicó que buscan garantizar el regreso a casa de quienes se desplacen a la zona del bulevar Manuel Ávila Camacho y el Malecón.“Por cuestión de Carnaval se amplía el horario de servicio desde que inicien los paseos hasta que concluyan son prácticamente son todas las rutas”, dijo.Además se realizarán operativos en camiones y taxis para que se respete el precio de la tarifa que es de 9 pesos en pasaje y la mínima de 35 para los taxistas.“Vamos a hacer la supervisión para que no se les altere la tarifa y cualquier queja tenemos de manera directa el 911 para que inmediatamente si hay alguna alteración o falta. No nos intersa tanto levantar infracciones si no estar invitando a los servidores públicos a que se conduzcan de la mejor manera posible porque no solamente es de parte del conductor”, indicó.Para los operativos se desplegarán 40 elementos, la delegación de Transporte Público tuvo que ser reforzada con efectivos de otras demarcaciones para ampliar la cobertura.Quienes no respeten las tarifas serán sancionados y en caso de reincidir, corren el riesgo de perder la concesión.