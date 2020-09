Transporte Público supervisa de manera permanente unidades ante pandemia

La Dirección General de Transporte Público mantiene de manera permanente la supervisión de las unidades como taxis y autobuses en todo el Estado, para que se cumpla con los protocolos sanitarios y así evitar contagios de COVID-19, manifestó el titular de la dependencia, Ángel Alarcón Palmeros.



El funcionario dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado puntualizó que no tienen la facultad de emitir sanciones para los usuarios que no portan cubrebocas, sin embargo, se les hace un exhorto, así como en ocasiones se les facilita uno.



“Sanciones como tales no, aquí son recomendaciones, la Secretaría de Salud atendiendo las normas que se estipula lo hacemos y es permanente la supervisión”, explicó.



Dejó en claro que, de acuerdo al decreto del Ejecutivo estatal, las unidades de transporte, como es el caso de los autobuses, sólo operan al 50 por ciento de su capacidad, mientras que los taxis sólo pueden trasladar a dos pasajeros.



“Se mantienen las supervisiones permanentes para evitar el contagio, la propagación del virus, sin embargo, repartimos unidades de gel, cubrebocas y estamos pendientes permanentemente de las supervisiones”, puntualizó.



Ángel Alarcón explicó que estas acciones se realizan de manera continua, sin embargo, de acuerdo al color del semáforo de COVID en cada municipio o región, se refuerzan los operativos.



“Estamos en la etapa de supervisión, como hay variaciones del semáforo estamos esperando el aforo que se encuentra”, finalizó el funcionario estatal.