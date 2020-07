Transportista denuncia abusos por parte de Policía Vial, en Xalapa

Transportistas denuncian cobros excesivos e infracciones no procedentes por parte de la Policía Vial en Xalapa.



De acuerdo con Gaspar Navarrete Benítez, transportista de la Ciudad de México, hace unos días elementos de la Policía Vial de Xalapa lo infraccionaron por circular supuestamente fuera del horario cuando estaba estacionado sobre el bulevar Xalapa-Banderilla, a la altura de la colonia 21 de Marzo a la altura de "La Granja".



"Me agarraron los policías viales y me están cobrando en exceso por la grúa. Yo estaba parado y en ese lugar creo que todavía se puede circular. Yo estaba detenido pidiendo gastos y fue cuando me llegaron los policías viales y me pidieron papeles. Estuve desde la 12:26 hasta las 13:47 que me elaboraron mi infracción".



Señaló que los uniformados le estaban solicitando 9 mil 844 pesos, que desglosado era: 5 mil 900 del uso de grúa, 990 de banderazo, mil 596 de corralón (399 pesos por día de corralón), más el IVA.



"Son las grúas GRUMEX, los oficiales se llaman Alejandro Velasco Pérez. Él fue quien me estaba diciendo de la infracción y el que me elaboró la infracción se llama Genaro García. Tardaron más de una hora para darme la infracción, tardaron eso porque estaban esperando un arreglo, un arreglo monetario. Me estaban pidiendo para arreglarnos y que no se llevaran mi carro al corralón".



Indicó que estaba en busca de acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y a las instancias correspondientes para levantar una queja por estos intentos de extorsión de parte de la Policía Vial.



"Voy a proceder porque es muchísimo dinero por el tipo de infracción que se me levantó. Me dijeron que circulaba fuera del horario. Esta situación es constante con la Policía Vial, nos dejan pasar y cuando ya pasamos nos detienen para infraccionarnos".



El conductor, expuso que por ser un camión de poco más de 5 toneladas, el costo del día en el corralón es menor, al igual que el servicio de grúa, esto según información que tiene de la Dirección de Tránsito del Estado de Veracruz.