Transportistas de material tomaron el Palacio Municipal de este lugar en protesta porque se les está haciendo a un lado en los acarreos para las obras.



Los inconformes indicaron que el Alcalde ha contratado a foráneos para el traslado de material de las obras que se llevan a cabo.



Señalaron que con Raymundo Ixmatlahua Lemus había acuerdos de que se privilegiaría a la gente de la zona para el trabajo, lo cual no ha sido así.



Mencionaron que la poca obra que se llega a dar en el lugar es la única fuente de ingresos para este sector, pero el Edil ha favorecido a transportistas foráneos posiblemente para cumplir con compromisos políticos, pero no es justo para la gente del lugar



Los inconformes llegaron con sus camiones al Palacio Municipal en demanda de que los atienda el Alcalde y les dé a conocer por qué no ha cumplido con los acuerdos que tenían.



Advirtieron que si el Edil no llega, podrían dirigirse a bloquear el crucero de Tequila, a fin de presionar.