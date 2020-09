Transportistas de carga esperan recuperación con arribo de más barcos al puerto de Veracruz

Pérdidas del 30 por ciento en el movimiento de carga, reporta el Sector de Transporte de mercancías durante la pandemia por el COVID-19, señaló el delegado en Veracruz de la Cámara Nacional del Transporte de Carga, Luis Exsome Zapata.



El sector se vio afectado, principalmente porque el movimiento portuario también disminuyó, sin embargo, ya empezó la recuperación y se espera que los próximos meses se estabilice el traslado de mercancías.



"El movimiento que llevamos en el puerto de Veracruz ha caído con respecto al año pasado ha caído 22 puntos de lo que veníamos moviendo, los números no son buenos, sin embargo, no son tan malos como podríamos pensar", informó.



Aunque hubo paro de empresas, no se registraron cierres definitivos como en otros rubros, dado que se mantuvo el movimiento de mercancías esenciales.



"Hay empresas de transporte que pararon al cien por ciento, empresas que se dedicaban al movimiento de cerveza pararon al cero, prácticamente estuvieron parados dos meses, empresas que se dedicaban a mover acero, cemento, hasta que fueron esenciales".



El representante de la CANACAR, en Veracruz, explicó que con la llegada de más barcos al recinto portuario, se incrementa el número de mercancías para trasladar.