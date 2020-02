Transportistas de Coatzacoalcos esperan reiniciar mesas de seguridad con autoridades

Las reuniones de organizaciones taxistas con autoridades municipales y estatales para tocar temas de seguridad se reanudarán en los próximos días, confirmó el secretario general de la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM) Veracruz, Rodolfo Garza Reyes.



Y es que estas se habían suspendido desde hace varios meses por lo que los transportistas no habían podido exponer de nueva cuenta sus necesidades y sobre todo coordinarse con la autoridad para trabajar en conjunto.



En este sentido, el líder transportista manifestó que una de las peticiones que creen es de suma importancia, es la apertura de la ventanilla única de transporte público.



Detalló que la que actualmente está operando en la Expoferia sólo realiza trámites de bajas de unidades, pero no altas de vehículos ni órdenes de emplacamiento, que aseguró que no salen en tiempo y forma.



Apuntó que además siguen circulando taxis sin placas, por lo que consideró necesario que la ventanilla agilice estos trámites y se le brinde confianza a los usuarios al momento de abordar alguna unidad.