Transportistas de Coatzacoalcos no quieren que operen combis

Dar servicios en sprinter o conocidas como “combis” en Coatzacoalcos sería un retroceso y provocaría un severo daño ambiental, consideró el líder transportista, Secundino Reynaga Romero.Luego de que en Minatitlán se comenzó a dar el servicio foráneo, es decir, en la ruta Coatzacoalcos-Minatitlán en este tipo de vehículos, dijo que esta opción para este puerto no sería buena opción pues además provocaría más caos vial del que ya existe.“Hablar de combis o camionetas habilitadas es un retroceso para el transporte, debemos cuidar la ecología y parte de esto, lo del futuro es mover masas con menos camiones, si empiezas a mover camionetas deberías meter dos camionetas por cada camión, son dos motores que contaminan, más coches y más caos de vialidad y más con tanto socavón y bache, lo que se debe hacer es meter unidades que muevan más personas, meter camionetas para mi es retroceso, por eso en Veracruz no está autorizado las combis”, dijo.Asimismo, recalcó que tampoco serían viables las sprinter por seguridad pues en un accidente es más factible que las personas se lastimen a las lesiones que se obtienen en un camión normal.Ante esto, dijo que lo que se debe hacer el año que viene es ver la manera de recuperarse y meter más unidades, reparar las que ya existen y ponerlas a trabajar.“Aunque por la pandemia se nos desgastaron y sufrimos las consecuencias, ya se están reparando unidades, acaban de entrar 10 unidades nuevas, son no de agencia o último modelo porque no da para comprar unidades nuevas, necesitaríamos apoyo como en otros estados que el gobierno apoya para facilitar créditos y enganches, se compran en otros estados modelos 2010 o 2011y se pintan y se meten a circular. Está crítico para que hay unidades nuevas, la situación en la localidad no da para eso”, dijo.Secundino Reynaga mencionó, por otro lado, que también ha habido acercamiento con autoridades municipales para platicar de temas de recuperación de rutas, incluso se han hecho modificaciones para abarcar sitios que necesitan el servicio y con esto la movilidad se ha recuperado.Asimismo, reveló que también se ha hablado de hacer cursos que más que de vialidad o mecánica o conducción, se enfocarán en educación.“A lo que debemos enfocar estos cursos es al trato al usuario, darle el respeto a las personas que se suben a las señoras, muchachas”, finalizó.