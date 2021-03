Transportistas de Córdoba han sacado de circulación al menos 20% de autobuses

Los transportistas han sacado de circulación al menos un 20 por ciento de los autobuses que hay en la ciudad para amortiguar los estragos del incremento en el precio del diésel que se registra desde hace un mes aproximadamente.



El empresario transportista Toribio Tress Zilli, dueño de los autobuses de la línea APA, informó que cada uno de los 855 autobuses que circulan en Córdoba utiliza un promedio de entre 50 y 70 litros de diésel por día, por lo que el impacto por el encarecimiento del combustible representa para el gremio una inversión extra.



“La tenemos bastante difícil, aquí la solución que tendremos que analizar para aguantar estos aumentos sería sacar de circulación un 20 por ciento de las unidades y con lo que dejemos tendremos que dar ese servicio para no afectar a la gente, porque no sabemos qué está pasando y el gobierno federal y los senadores no están haciendo nada al respecto”.



Hasta ahora siguen sin tener apoyo del Gobierno Federal para solicitar el subsidio que les permitiría reducir las tarifas y subsanar su economía, por lo que su situación económica no es nada alentadora.