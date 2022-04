Transportistas de Orizaba piden a población no distraerse con el celular

Aunque el uso del celular se ha vuelto común y hasta imprescindible para la mayoría de los ciudadanos, algunos no se desprenden de él al grado de que al andar en la vía pública no dejan de prestar atención a este aparato, lo que los puede llegar a poner en riesgo pues distrae su atención de lo que los rodea y lo que les dicen.Conductores del transporte público de pasajeros indicaron que esto se ha vuelto un problema para ellos, pues hay gente que les hace la parada, que se sube y pasa el equipo de conteo, pero al darse cuenta que no es el autobús que debían abordar, se bajan sin querer pagar, pero al chofer eso se lo cobran.Mencionaron que hay personas que abordan la unidad y al momento de pagar “como que reaccionan” o preguntan si va para “tal” lado y cuando les dicen que no, se bajan, sin importarles que la computadora ya marcó su ascenso y descenso.Los choferes, como el señor Manuel, quien conduce en un autobús que cruza por el centro de Orizaba, señalan que como la gente no hizo el viaje, cuando ellos le dicen que tiene que pagar se molestan y les dicen que por qué van a pagar si no viajarán, y simplemente se bajan, pero no piensan que a ellos eso se los van a descontar de su salario, que tampoco es mucho para perder al menos nueve pesos diarios por esa causa.“Lamentablemente la gente no entiende, se pone grosera y se niega a pagar, pero no reconocen que ese descuido de ellos, nosotros lo tenemos que pagar”.No menos grave, dijeron, son las personas que van hablando por el celular o “wasapeando”, pues se cruzan la calle sin ver y en ocasiones provocan que conductores de transporte público y privado tengan que frenar, con el riesgo de sufrir un accidente o no alcanzar a parar a tiempo y arrollarlos.