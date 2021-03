Transportistas de Orizaba y Córdoba se sumarán al paro nacional de AMOTAC

Con el fin de levantar la voz ante los tres niveles de gobierno y se dé una respuesta las problemáticas del gremio transportista, integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas AC (AMOTAC) se manifestarán este martes en diversos puntos del país.



Aldo Romero Lezama, delegado de la agrupación en la región de Orizaba, indicó que esta movilización es únicamente para hacer presencia, por lo que en la zona de Córdoba el punto de reunión será Rancho Trejo, mientras que en la de Orizaba será el Parque Industrial del Valle de Orizaba (PIVO), a donde llegarán desde las 8 horas.



Mencionó que no van a bloquear carreteras, por lo que desde este momento se deslindan de esta situación y para que la población tenga esa tranquilidad de que no se atentará con su movilidad.



No obstante, reconoció que es posible que se haga algún congestionamiento por la cantidad de unidades que se reunirán, aunque reiteró que no habrá bloqueos.



Recordó que, entre otros puntos, la AMOTAC está solicitando a las autoridades que haya mayor seguridad en carreteras, que paren los abusos por parte de los elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Tránsito municipales.



También, que se retiren los fulles, que baje el precio el diésel y que no sigan aumentando las tarifas en las casetas de peaje.



Comentó que de la respuesta que tengan a estas demandas dependerá el tiempo que permanezcan.