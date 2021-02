Transportistas de Tuxpan se sumarán a paro nacional de AMOTAC

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac), anunciaron que realizarán un paro en la autopista México-Tuxpan, para exigir mayor seguridad en las carreteras federales.



Con ello se sumarán al paro nacional de camioneros, previsto para el próximo 2 de marzo, señaló el representante de la agrupación en Tuxpan, Luis Alfredo Gallardo Casanova.



Asimismo, recordó que desde el año pasado han exigido que se ponga un alto al tránsito de tráileres de doble remolque, protagonistas de la mayoría de accidentes en la red carretera, además de que este tipo de transporte desplaza a operadores, pues en lugar de dos se da empleo a solamente un chofer.



Gallardo abundó que la mayoría de las carreteras nacionales no fueron construidas con especificaciones para los doble remolque, por lo que insistió que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) debe regular este tipo de unidades para que dejen de circular, como ha sucedió en Estados Unidos de Norteamérica.



El representante de la Amotac aclaró que no habrán de bloquear la autopista, ya que no buscan afectar a terceros, sino que se colocarán a la orilla de la vía para llamar la atención de las autoridades federales.