Transportistas de Veracruz-Boca del Río presionarán por aumento al pasaje

Transportistas de Veracruz y Boca del Río advierten que ya no pueden esperar más tiempo para el ajuste al precio del pasaje del transporte público urbano, el cual tiene un rezago del 50 por ciento desde hace 8 años por no incrementar.De acuerdo con el asesor jurídico de la Asociación Veracruzana de Empresarios Transportistas, Rafael Álvarez Arcos, el costo del pasaje debe ser acorde a los incrementos de los insumos, principalmente el de los combustibles, el cual en la actualidad es “excesivo”.Sin dar una cifra sobre el aumento requerido o a negociar, precisó que pretenden plantear al Gobierno del Estado alternativas para no afectar a los usuarios.“Una adecuación tarifaria, tenemos un rezago del 50 por ciento, tendríamos que buscar alternativas que no lesionen al usuario final. Lo que debemos hacer es actualizar los precios conforme a los insumos, ha habido incrementos de los insumos hasta del 200 por ciento”, dijo.Ante la situación desesperada por la que atraviesa el transporte público, señaló que buscarán reunirse con las autoridades de la Secretaria de Gobierno para iniciar el diálogo sobre el ajuste a la tarifa.Por ello, pidieron audiencia, porque anteriormente las autoridades han pedido cautela pero ya es insostenible.“La solicitud es de audiencia para hablar temas relacionados con la situación económica del transporte, nosotros lo que ofrecemos es agotar el diálogo. Nos ha pedido cautela, siento que hoy la espera no puede darse por más tiempo, la situación es desesperada, ya estamos, dijera aquel, rayando el sol”.Álvarez Arcos dejó claro que no tienen pensado en paralizar el transporte, no obstante, de no darse el ajuste en la tarifa, con el tiempo el mismo sector parará al no poder continuar sosteniendo los costos del servicio.Tampoco dejaron claro si pondrán alguna fecha de plazo, no obstante, resaltan que no subirán el precio del pasaje sin que sea autorizado.Actualmente el precio del boleto es de 9 pesos, si afirman que el rezago es del 50 por ciento, el ajuste que requieren es de al menos 4 pesos.