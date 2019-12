Transportistas de Veracruz concluyen 2019 en crisis

Con "dificultades" cerrarán el 2019, los empresarios del transporte de pasajeros, principalmente debido al incremento a los combustibles, admitió el vicepresidente de la Asociación de Transportistas del Estado de Veracruz, Alfonso Enríquez Boussart.



"Cerramos como todas las empresas en México, difícil, es una crisis existente por la desproporcion de los incrementos a los combustibles y la tarifa del servicio (urbano)", dijo.



Señaló que como el resto de las personas morales en el país, cargan con "problemas con los bancos".



No obstante, enfatizó que el gremio continúa con la prestación del servicio, a pesar de la falta de mano de obra en el sector y la incertidumbre por un incremento en el costo del pasaje.



"De lo demas, del tema tarifario no puedo decirte nada porque no traemos nada y estamos tratando de hacer otro tipo de cosas, con plataformas nuevas y buscar un tema de prepago y es lo que estamos haciendo", dijo.



En tanto, afirmó que gestionan incluso créditos más blandos para el sector transporte.



"Estamos escasos de mano de obra, planta laboral existe muchísima, muchísima, pero tenemos un tema fuerte porque el combustible ha subido mucho", dijo.