Transportistas del sur de Veracruz presionarán con aumento al pasaje

En este 2020, los transportistas del sur de Veracruz insistirán con las autoridades estatales les aumenten dos pesos en el costo del pasaje.



El secretario de la Alianza de Transportistas en el sur de la entidad, Secundino Reynaga Romero, sostuvo que se solicitarán mesas de trabajo para poder tocar el tema y recordó que en sitios como: Jalisco, Aguascalientes, Puebla y la Ciudad de México incrementaron en dos pesos la tarifa con el acuerdo de mejorar la calidad y el servicio.



Agregó que el Estado de Veracruz es uno de los pocos en los que no se ha aplicado un aumento en el pasaje urbano durante los últimos años.



Con el aumento, los transportistas tendrían oportunidad de reparar las unidades, brindar mayor seguridad y eficientar el servicio.



Actualmente, en la ciudad existen 720 concesiones de transporte de pasaje urbano, de las cuales el 60 por ciento está en mal estado.



“Por eso es urgente. Hace cuatro o cinco años fue el tiempo en que se compraron las últimas unidades nuevas, se han metido unidades pero no nuevas, son unidades usadas de otros estados en buenas condiciones que se han metido a trabajar pero no son nuevas”, manifestó.