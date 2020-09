Transportistas exigen que filtros sanitarios no se vuelvan operativos de tránsito

Transportistas agremiados a la Federación Autónoma de Obreros y Campesinos se manifestaron la tarde de este lunes en la delegación de Tránsito del Estado en Mariano Escobedo para solicitar que los filtros sanitarios no se vuelvan operativos del transporte.



Miguel Ángel Pacheco Islas, coordinador estatal de esta área en la citada organización, explicó que le piden al secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez, que les apoye para que no se les multe en estos operativos.



Mencionó que debido a la pandemia la economía de la gente está muy lastimada, y saben que en ocasiones les faltan documentos, pero no es para que los multen.



Comentó que hay personas que no cuentan con su licencia o la tarjeta de circulación e incluso no tienen su póliza, pues a veces por el año de la unidad ya ni siquiera es prudente.



Comentó que la población está inconforme por esa situación, pero esperan ser escuchados por las autoridades.



Tras atenderlos, representantes de Tránsito del Estado indicaron que en este momento no se llevan a cabo operativos del transporte, únicamente hay filtros en donde se invita a la gente a usar sus cubrebocas y a respetar las medidas de prevención para evitar más contagios del COVID-19.



Reconocieron que no falta algún elemento que de repente les pide su documentación, pero si no traen tarjeta de circulación normalmente hay forma de acreditar que son los posesionarios del vehículo sin necesidad de infraccionarlos.



Indicaron que es una irregularidad que los conductores no lleven sus documentos, pero en estos momentos no se busca perjudicarlos.