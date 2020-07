Transportistas exigen sancionar bloqueo de carreteras

Sanciones económicas y cárcel a quien o quienes bloqueen vías de comunicación estatales o federales, exigieron transportistas y ciudadanos afectados tras el bloqueo de 8 horas ocurrido ayer en el tramo carretero Nogales-Orizaba, de la autopista Puebla-Veracruz.



Pérdidas económicas millonarias registró el transporte público federal y particular que debieron aguardar con sus unidades y mercancías varadas, pero también de particulares en esta importante vía de comunicación.



Lo anterior se dio a conocer luego que los manifestantes al retirarse solicitaron en petición por escrito que no hubiese represalias en su contra; sin embargo, la situación señalan, debe cambiar pues en demanda a sus peticiones se pone en riesgo la salud e integridad de los afectados.



De acuerdo al reporte de corporaciones de auxilio, hubo personas que debieron ser rescatadas en motocicleta por sus familiares, tal es el caso de mujeres, personas enfermas y personas mayores.



Es de mencionar que el tramo de autopista Fortín, a la altura de la caseta de Esperanza, tramo de Orizaba, Nogales y Ciudad Mendoza ha sido de los más afectados por bloqueos de manifestantes.



Sin embargo, hay quienes señalan que el Gobierno del Estado actúa de manera tardía para liberar la autopista y eso habla de que no existe un buen trabajo de enlace ante el gobierno en la zona centro.