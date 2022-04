Transportistas no creen que militarización de Policía Federal sirva en carreteras

La medida tomada el Gobierno Federal para frenar los atracos ante la continua inseguridad en carreteras, sobre la militarización de la Policía Federal, no es considerada como capaz de dar buenos resultados según lo señalado por la Asociación de Transportistas de Carga del Centro de Veracruz (ATCCEVAC).Y es que los transportistas mencionaron que los policías federales tienen una formación, ya que cursan estudios en una institución para poder dar la atención a los conductores en carreteras.Mencionaron que, por ejemplo, cuando un automovilista no sabe qué ruta tomar y le pregunta a un policía federal, éstos saben orientarlo debido a que esa es su labor y conocen bien todos los caminos, mientras que un soldado difícilmente podrá atender a los automovilistas y choferes.Reconocieron que el gobierno tomó esa medida ante el irrefrenable actuar de la delincuencia en las carreteras, pues los asaltos se siguen dando día con día y aunque es un problema que data de hace muchos años, no se le ha podido poner un alto y garantizar la seguridad a la población.Los transportistas indicaron que no saben si eventualmente la militarización de la Policía Federal represente la desaparición de esa corporación.