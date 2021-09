Transportistas pasan crisis y la 4T no apoya, critican

Ante el cúmulo de problemáticas que afectan al sector transportista, vive la peor de sus crisis sin que reciba ningún tipo de apoyo, indicó David Estévez Gamboa, presidente de la Asociación Nacional del Transporte de Carga AC (ANTAC).



Mencionó que ha escuchado al Presidente de la República decir que no ha habido queja alguna de ningún sector, “pero yo he visto que para ese señor todo está bien y si alguien se queja él dice que estábamos peor antes. No hay capacidad de diálogo”.



Indicó que del gobierno se esperaría que buscara la solución a los problemas que se viven, pero con éste, eso parece cada vez más lejano.



“Hoy por hoy estamos totalmente indefensos en cualquier sentido, porque además si queremos opinar, en seguida sus seguidores nos dicen que somos prianistas y que apoyábamos la corrupción o nos beneficiábamos, cuando los transportistas nunca nos hemos beneficiado de algún gobierno”, sostuvo.



Agregó que por una parte los peajes van en aumento, las carreteras están en mal estado, la inseguridad ni se diga, sigue igual en cualquier zona; no pueden ni tener un accidente porque les roban su mercancía, lo que a su vez provoca que las pólizas de seguro sigan incrementando, el precio de la gasolina sigue igual y el costo de los fletes no sube, pero además a ellos todas las autoridades les revisan la verificación, documentos, llantas y cualquier falla implica multas altísimas.