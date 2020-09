Transportistas reiteran exigencia a castigar la rapiña tras accidentes de camiones

Aunque se siguen presentando actos de rapiña por parte de población que ahora está coludida con la delincuencia organizada, el Gobierno Federal ha hecho caso omiso para castigar con dureza ese delito, señaló David Estévez Gamboa, dirigente nacional de la Asociación de Nacional Transportista A C (ANTAC).



Añadió que lamentablemente ese es un problema que se dejó crecer, cuando desde que inició se pudo haber frenado pero nunca se actuó para ello.



Refirió que se ha insistido desde hace tiempo para que ese delito sea castigado de manera severa y se inhiba, pues es injusto que si un conductor del transporte de carga llega a tener un accidente y a veces nada más una descompostura, la gente llegue y arrase con todo, a veces hasta partes de la unidad, como ya se ha visto, e incluso forzando las puertas para robar la carga.



Recordó que las condiciones que se viven actualmente son difíciles y el hombre-camión quiere seguir trabajando y no se considera que es gracias a ellos que se mueve principalmente la carga en el país y que ya lidian con la inseguridad, con condiciones precarias para trabajar derivadas de la pandemia, como para además soportar robos de manera impune.



Consideró que lo que se pide no está fuera de lo justo, ya que además es algo que le corresponde al Gobierno, que es brindarles condiciones de seguridad para trabajar.