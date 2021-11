Transportistas urgen a conducir con precaución en Cumbres de Maltrata

Con el fin de evitar que los percances en carretera ocasionen no sólo decesos y personas lesionadas, sino también pérdidas materiales a quienes de manera indirecta se ven involucrados, el delegado de la Asociación Mexicana de Organizaciones Transportistas (AMOTAC), Aldo Romero Lezama, hizo un llamado a los conductores a conducir con precaución, sobre todo en esta temporada.Recordó que desde este mes de noviembre y hasta enero, en las zonas de montaña como son las Cumbres de Maltrata y Acultzingo, hay condiciones de niebla espesa que reduce la visibilidad a apenas unos centímetros, lo que provoca que se incrementen los accidentes hasta un 30 por ciento.Indicó que lo ideal sería que en cuanto ocurre un accidente, de manera casi inmediata se diera el abanderamiento para evitar más percances, pero no siempre ocurre así y se forman entonces largas hileras de vehículos que quedan varados hasta que se retiran las unidades involucradas.Sin embargo, mencionó, el permanecer varados hasta por nueve horas, como ocurrió con un accidente en días pasados en la autopista Puebla-Córdoba, provoca pérdidas millonarias entre la pérdida de tiempos de entrega de los transportistas, de gasolina por permanecer detenidos y también para los ciudadanos que tenían actividades que no pudieron cumplir.Señaló que si bien nadie quiere verse involucrado en un accidente, es necesario tomar las previsiones para reducir al mínimo esa posibilidad, como son revisar los frenos, las luces y en general las condiciones mecánicas del vehículo, pero si van por una zona de niebla espesa, es mejor que los automovilistas hagan carrusel, es decir, se coloquen detrás de un camión pesado que los irá guiando en el trayecto.