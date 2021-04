Tras 7 años de Ayotzinapa, “no hay muchos avances”

Omar García, uno de los sobrevivientes al ataque a normalistas en Ayotzinapa en el 2014, afirmó que a casi 7 años de la agresión en la que desaparecieron 43 jóvenes, además de los 9 muertos y heridos, sigue sin conocerse la verdad de lo que pasó.



Afirmó que si bien las investigaciones continúan y recientemente se liberaron nuevas órdenes de aprehensión para presuntos implicados, el proceso ha sido lento.



"Han pasado casi 7 años de los hechos, no hay muchos avances en la investigación pero vemos una buena voluntad de parte del nuevo Gobierno. Las investigaciones van adelante, de hecho ya hay nuevas órdenes de aprehensión, nuevas líneas de investigación, restos nuevos, trabajos con los sobrevivientes, van bien pero muy lentas".



En su visita a Veracruz, Omar García señaló que el miedo continúa porque sigue siendo blanco de hostigamientos y ataques, tanto en medios de comunicación como en sus números particulares.



"Hostigamientos y ataques. Llamadas telefónicas, no hemos aceptado seguridad o acompañamiento de las autoridades en ese sentido".



Lamentó que aun cuando se ha centrado la atención en los estudiantes de las escuelas normales, las condiciones para ellos no han mejorado, incluso siguen siendo estigmatizados y se ha reducido el presupuesto y matrícula.



Omar García, quien relató pertenecía al segundo grupo de normalistas que se dirigieron a dar apoyo a los estudiantes que fueron agredidos por un grupo armado, indicó que sólo recuerda que vieron a personas vestidas de ropa militar atacarlos.



Comentó el presenciar los cuerpos de sus compañeros a los que le quitaron la piel del rostro y luego se dijo que fue a causa de los animales salvajes.



"Hay mucha confusión y muchas versiones, aún no se sabe lo que realmente pasó, por un lado está la versión de la ex PGR de que a mis compañeros los tomaron los policías, los entregaron al narco y luego el narco los calcinó en un basurero, es la versión oficial pero la versión de la Comisión Interamericana dice que no pudo haber sido".



Pidió a las autoridades nacionales e internacionales continuar con las investigaciones para llegar a la verdad.