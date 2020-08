Tras 9 meses, Fiscalía de Veracruz sigue sin resolver homicidio de Juan Carlos Molina

El dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Ismael Hernández Deras, pidió al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que cumpla su palabra y no haya impunidad en el caso del asesinato del exdiputado local Juan Carlos Molina Palacios.



Además, requirió a la Fiscalía General de Veracruz, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, informar si hay avances en la investigación por el homicidio del exlegilador priista y líder de la CNC en la entidad.



En entrevista, sostuvo que personalmente ha pedido a las autoridades que informen avances sobre este caso, ya que han pasado 9 meses desde que se perpetró el crimen.



Reiteró que el propio Gobernador se comprometió a que no habría impunidad.



“Nosotros cuando hemos solicitado información de manera institucional, nos han contestado que la investigación requiere secrecía”, lamentó.



Reiteró que la demanda de la CNC a nivel nacional y local es que la Fiscalía veracruzana encuentre y castigue a los responsables.



Además, la exigencia también es que la FGE no use el caso para lucrar o politizarlo, pues la familia, amigos y los cenecistas esperan justicia por el asesinato de Molina Palacios.



“Que la autoridad resuelva, que la autoridad dé a conocer y que en ningún momento haya el riesgo de que se politice un asunto judicial grave para el país, para Veracruz y para la política de la organización”, añadió el dirigente.



El 9 de noviembre del 2019, Juan Carlos Molina Palacios fue emboscado en su rancho en el municipio de Jamapa y falleció a consecuencia de las heridas de bala.