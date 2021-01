Tras aislarse por COVID, reaparece Alcalde de Coatzacoalcos

El alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo reapareció en un evento de la Policía Municipal en Coatzacoalcos este lunes, luego de que permaneciera poco más de un mes fuera de la actividad política por tener COVID-19.



Aunque fue asintomático, permaneció aislado junto con su familia, más de 21 días y en su reaparición dijo sentirse "al 100".



"Al 100, con mucha energía, mucho ánimo después de tener la epidemia, gracias a Dios salimos adelante. Los primeros síntomas fue una infección y no pensé que fuera covid-19, después dos trabajadores cercanos tenían y me aislé bajo tratamiento", dijo.



El municipe pidió a la gente conocer su salud y revisarse con de manera periódica.



El evento fue a puerta cerrada en las instalaciones de la policía local, donde entregó equipo de seguridad a los elementos.



Este equipo de cómputo, forma parte del Proyecto de Implementación del IPH Móvil Informe Policial Homologado del programa de base de datos, del Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública de Coatzacoalcos, lo cual tuvo un monto de inversión de 471 mil 484 pesos.



En su discurso el alcalde dijo que aprendió de esta enfermedad y le daba gusto incorporarse a su agenda de trabajo.



“Estar aquí con ustedes después de haber pasado un pequeño pero memorable igualmente de aprendizaje en este tema de la emergencia sanitaria que estamos, doy gracias a Dios de estar nuevamente con ustedes una institución comprometida e intrínseca me enorgullece”, enfatizó.