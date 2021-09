Tras asesinato de colaboradores, Alcalde electo de Córdoba anda sin miedo

Pese al asesinato de dos colaboradores cercanos hace unas semanas, el alcalde electo de Córdoba, Juan Martínez Flores no ha solicitado seguridad personal ni privada, pues dijo estar muy tranquilo realizando su trabajo; sólo pide que haya justicia y que las autoridades hagan su trabajo.“No he contratado ni contrataré seguridad privada y no tengo miedo pues nunca he dicho nada de nadie, ni he señalado, quienes han dicho son las autoridades competentes, yo nunca levantaría un falso sin sustento", dijo.Cabe recordar que en agosto pasado fue ejecutado el regidor tercero electo José Escamilla, quien por varios años se desempeñó como secretario particular del exlegislador. Además, fue asesinado Grodetz Ríos Andrade, quien fungió como representante de MORENA ante el OPLE. A casi un mes de los hechos, no se han dado a conocer avances al respecto.En cuando a la seguridad municipal, el Presidente electo señaló que se sentará en su momento con cada una de las corporaciones para lograr una coordinación y dejar que hagan su trabajo para que den resultados a los cordobeses.Igual analizan el proceso para que el mando de la Policía Municipal lo tenga el ayuntamiento y no la Secretaría de Seguridad Pública, pero lo verá en su momento.Finalmente, informó que la primera quincena de octubre podría quedar resuelto el proceso electoral debido a que no ha habido asignación de regidurías aún cuando el Tribunal Electoral de Veracruz ya ratificó que Juan Martínez Flores es el presidente electo para este municipio.