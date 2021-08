Tras asesinato de otro periodista, AMLO ordena revisar mecanismos de protección

Tras el asesinato de un periodista más en Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que planteará a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación revisar el mecanismo de protección para comunicadores que se ha implementado desde pasadas administraciones.Apenas este jueves, fue asesinado a balazos en Ixtaczoquitlán el locutor y comunicador Jacinto Romero Flores, quien previo a su muerte había exhibido las amenazas que había recibido por su labor periodística.Durante la conferencia “mañanera” de este viernes, tras ser cuestionado además por el secuestro de una periodista del Estado de México la semana pasada, el Presidente afirmó que abordará la revisión del mecanismo con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.“Lo voy a proponer a Alejandro Encinas que se haga una revisión sobre el mecanismo de protección a los periodistas porque, en efecto, es algo que ya venía y nosotros lo hemos continuado pero a lo mejor no es lo más eficaz, lo más conveniente y hay que revisarlo. Entonces, le vamos a pedir a Alejandro que se vea a fondo esto”, dijo.A López Obrador se le expuso que los periodistas son agredidos por autoridades y el crimen organizado, por lo que mecanismos que plantearon anteriores gobiernos para proteger la libertad de expresión ya no estarían funcionando.“Son muy lamentables estos asesinatos de periodistas. Y decirles a todos los comunicadores que cuentan con nuestro apoyo, con nuestro respaldo y que no aceptamos autoritarismos de ninguna autoridad, de nadie y tampoco de la delincuencia organizada”, dijo el Ejecutivo.Asimismo, aseguró que se buscará por todos los medios que no haya impunidad.En este sentido, el Presidente reprocho que el caso del joven veracruzano que fue presuntamente abusado sexualmente y asesinado por policías de Mérida, Yucatán, se trató de un crimen de odio.“Les pongo el caso de este joven que fue ultrajado, asesinado en Mérida. Ese es un crimen de odio y no se va a permitir. Y no es nada más una actitud de los policías, no sólo el que ejecuta, sino el que tolera ese tipo de atrocidades”.Según el Mandatario, este mismo día volvió a tratar el caso en el Gabinete de Seguridad, pues se tiene que ir a fondo y castigar a los responsables.“Entonces, en general, para periodistas y para dirigentes sociales y para todos los ciudadanos, protección”, dijo.