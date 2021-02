Tras atentado a policías, obispo pide a fieles rezar por la paz en Orizaba

El obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, dijo que en Orizaba se han hecho bien las cosas y un municipio que hace bien el trabajo vale la pena respaldarlo, por ello al terminar la homilía exhortó a orar por la ciudad, por la seguridad de todo el territorio diocesano.



El prelado apuntó que si bien es cierto que hay situaciones y errores en Orizaba, también existen voces que quieren hacer más grandes las fallas.



"Les invito que recemos por nuestra ciudad, por Orizaba. Me siento orgulloso de estar en Orizaba, es un lugar que tiene, en medio de muchas limitaciones si ustedes quieren, ciertas situaciones de lo urbano, pero bendito sea Dios que entre todos los que formamos Orizaba buscamos que esté ordenada, limpia, a veces hay quien le mete el en contra y hace más grandota la falla".



Añadió que por ello es necesario que se ore por el tema de seguridad no solo en “la Pluviosilla”, sino por todo el territorio diocesano, pues la situación es bastante complicada.



"Especialmente ahora con los acontecimientos que lastimaron la ciudad. Pidamos por los hermanos que fallecieron, que volvamos otra vez a la paz y la tranquilidad y que tengamos mucha luz para escoger las autoridades hermanos. Hay autoridades que han hecho muy bien el trabajo en Orizaba y en otros municipios de la Diócesis".



Pero también pidió a los fieles no dejarse llevar por otro conflicto más allá de la seguridad y agregó que el anhelo de su corazón es que Dios ilumine a las autoridades para que todo salga bien y se procure la paz.



"Si no queremos más violencia vamos a educar a la familia en la paz y si queremos paz y tranquilidad vamos a ser más fuerte en valores y cambiar en el corazón. La paz es construcción de todos".