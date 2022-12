Tras balacera, en Cerro Azul mayoría de escuelas suspendió clases este jueves

La balacera registrada la tarde de ayer en Cerro Azul dejó como saldo una persona lesionada, ajena a los hechos, así como tres presuntos delincuentes abatidos, en tanto que este jueves las clases fueron suspendidas en casi todas las escuelas de la ciudad.Y aunque hasta esta mañana las instancias gubernamentales no han emitido un comunicado al respecto, en redes sociales circularon fotografías de los tres presuntos delincuentes abatidos en el enfrentamiento contra elementos de la Fuerza Civil en calles de esta ciudad, en la zona norte de Veracruz.Se trata de tres sujetos jóvenes, quienes portaban armas de grueso calibre, además de que dos de ellos llevaban capuchas y el otro una máscara a bordo de una camioneta negra sin placas. Fuentes policiales presumen que al parecer preparaban algún secuestro u otro delito de alto impacto.Los tres sujetos abatidos permanecen en calidad de no identificados, en tanto que la persona que resultó lesionada circunstancialmente fue reportada fuera de peligro, luego de haber sufrido una herida de bala en una pierna.Y aunque esta mañana de jueves la situación se observa con normalidad en la ciudad, prevalece una tensa calma y, ante ello, padres de familia decidieron no enviar a clases a sus hijos, por lo que, con acuerdo de los directores, se suspendieron labores en casi todos los planteles.“Por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) no se ha dado ninguna indicación (sobre la suspensión de clases, y por parte de la Comisión de Educación tampoco. Todo ha sido por decisión de los padres de familia con los directores”, señaló al respecto la regidora del ramo, María Reyna Cortés Guzmán.Según indicaron padres de familia, no hay clases en la Escuela Secundaria Técnica número 87, ni en las primarias Enrique C. Rébsamen, Claudio Cortés Castro, Colegio Juana de Arco, entre otras, incluidas las de nivel preescolar.