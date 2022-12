Tras cambios en el TSJ, sigue en pie intención de cancelar ciudades judiciales

La directora de Administración del Poder Judicial del Estado (PJE), Joana Marlen Bautista Flores, confirmó que sigue en pie la intención de cancelar los contratos de ciudades judiciales tras el cambio en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado.En entrevista, sostuvo que ella es “la más feliz” con la llegada de la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez, quien anunció que continuará trabajando bajo los lineamientos que establezca la llamada cuarta transformación.Sostuvo que, en ese aspecto, “hay buenas noticias”, y aunque será la magistrada presidenta la que emita detalles al respecto, confirmó que la cancelación de los contratos sigue siendo un objetivo.“Estamos cerrando filas en el Poder Judicial y se viene una etapa de trabajo y consolidar ese trabajo que vamos haciendo. Ya se hizo -la revisión a las ciudades judiciales- y hay muy buenos resultados”.Indicó que, por tal motivo, es posible que se sigan cancelando las ciudades judiciales reiterando que será la presidenta quien dará la información certera.Por otro lado, Bautista Flores descartó que se vayan a realizar rotaciones en el área de trabajo que encabeza, por lo que todos los empleados pueden tener la certeza de sus fuentes laborales.“Vamos a seguir trabajando igual; yo estoy para acatar órdenes, pero vamos a seguir la misma línea de trabajo. Este año tuvimos unas economías de 180 millones de pesos y vamos a seguir trabajando bajo esa tesitura.“Viene esta nueva administración con lo mismo, con la misma austeridad que estamos manejando y control del presupuesto”, dijo en entrevista.En noviembre pasado, la exmagistrada presidenta, Isabel Romero Cruz, confirmó que quien la sucediera en el cargo debería de buscar la rescisión de los contratos de las ciudades judiciales “si quiere” a la institución.Romero Cruz subrayó que no se debía dar más dinero a dichos inmuebles “que se ven bonitos por fuera, pero que con el tiempo por dentro no funcionan”.“Me sobraron ganas para rescindir los contratos, porque el Poder Judicial no va a poder con esa carga tan grande si se siguen construyendo esas ciudades judiciales. Yo no estoy de acuerdo; creo que la ciudadanía menos”, declaró la exmagistrada, quien se jubiló por cumplir 70 años este mes de diciembre.Hay que recordar que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) exhibió que, al cierre de la Cuenta Pública 2021, existían todavía 12 Ciudades Judiciales que no contaban con avance físico alguno, mientras que las 4 que ya operan han costado 260 millones de pesos.De acuerdo con el órgano, las 12 Ciudades Judiciales que no presentan avance físico son Orizaba, Tantoyuca, Huayacocotla, Perote, Coatzacoalcos, Zongolica, Poza Rica, Minatitlán, Chicontepec, Tierra Blanca, Ozuluama y Álamo Temapache.