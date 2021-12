Tras carta de Monreal, plantean que Congreso discuta derogación del delito de ultrajes

Luego que el senador de MORENA, Ricardo Monreal, enviara una carta al Congreso de Veracruz, donde solicita que se derogue el delito de ultrajes a la autoridad, el diputado local del PAN, Bingen Rementería Molina, pidió a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) que este exhorto sea expuesto en el Pleno.Afirmó que desde que se votó esta iniciativa, su grupo parlamentario la rechazó, por ello están a favor de la propuesta del legislador morenista, quien pugnó por la liberación de los seis jóvenes detenidos por este delito en octubre pasado.“Él como legislador (Ricardo Monreal) tiene la facultad incluso de presentar iniciativas, no solamente una carta. Ojalá sea puesta a consideración del Pleno y que no solamente se quede en el voto representativo. Queremos que se vaya, que ahí pueda ser considerada por los 50 diputados”, dijo.Rementería Molina consideró que si bien es importante que sea efectivo el respeto a las autoridades y corporaciones de seguridad, debe ser de manera mesurada y sin caer en los excesos como sucede con la figura de ultrajes a la autoridad.“Es importante lograr el respeto a las autoridades judiciales. El tema es que no podemos caer en el exceso. Hay que encontrar una media. Hoy estamos en el exceso”.Agregó que existe el riesgo de que este exhorto de Ricardo Monreal se quede en la Junta de Coordinación Política del Congreso local y de ahí no pase.Finalmente, lamentó que dado que la carta viene de un legislador de MORENA entonces sí es tomada en cuenta, lo cual no pasa con la oposición.“No es que venga de Ricardo Monreal. Nosotros desde que se presentó esta iniciativa hemos estado en contra. Me da mucho gusto que al final se esté tomando en cuenta porque viene de alguien de su propio partido. Lamentamos que cuando venga de la oposición o de algún partido político distinto a MORENA no se tome en cuenta”, concluyó.