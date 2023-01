Tras casi 4 meses fuera del Malecón, comerciantes de Veracruz quieren volver a trabajar

Comerciantes de artesanías de la calle Comodoro Azueta en el Malecón de Veracruz, quienes fueron retirados en octubre, se volvieron a manifestar este 3 de enero de 2023; ahora bloquearon el Puente Morelos para exigir ser reubicados, aseguran que les prometieron autorizarles otro espacio para la venta pero siguen sin poder trabajar.Molestos, reclamaron a la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, el no reunirse con ellos a tres meses de que los desalojaran, así como no plantearles una solución, dejándolos sin trabajo en plena temporada navideña que conlleva gran actividad turística."Ella anda en Europa, viajando con sus hijos, dándose una vida de lujos con el dinero del pueblo, hemos pedido varias veces dialogar con ella y nunca se ha dado el tiempo de atendernos, ni si quiera 10 minutos ahorita que necesitamos que nos escuche; cuando necesitó del comerciante yo principalmente reuní un carro lleno de gente para apoyarlos en su partido, anduvimos gritando “Todos somos Miguel” tenemos fotos, videos, ahí sí tuvieron tiempo para hablar con nosotros", dijo Teresa Morales, representante del Grupo de Artesanos.Aseguran que lo único que necesitan es trabajar y que les cumplan la promesa de un proyecto para que puedan comercializar sus productos."Lo único que pedimos es regresar a trabajar dignamente, somos más de 150 personas y en realidad son más de 500 familias las afectadas. Nos han hecho promesas y no hemos trabajado desde hace 3 meses".Durante este tiempo, aseguran que han tenido que buscar ingresos de distintas formas porque la mayoría de los comerciantes de la calle Comodoro Azueta", son mujeres.Reprochan que hasta el momento no haya una propuesta clara de reubicación, pues solo dijeron que podrían estar deambulando con mercancía en la mano."Las madres solteras nos vamos a limpiar casa, a hacer alimentos para vender en las calles, las personas levantan cartón, latas, buscamos la manera de regresar a casa con alimentos. Esta temporada la pasamos fatal los niños y tercera edad. No tuvimos cena, ni navidad y cena de fin de año".Al lugar llegó personal de la dirección de Gobernación, Tránsito Municipal, Comercio y policías para dialogar y retirar el bloqueo tras acordar reunirse este mismo día con una comitiva de manifestantes.