Tras casi matar a Karla, Ernesto huyó de Veracruz con ayuda de su familia, presumen

Ernesto "N", quien atacó a martillazos a una joven en Veracruz, se escondería en otro Estado con ayuda de su familia, afirmó la madre de la víctima, Corey Pulido.



"Dicen que salió de Veracruz, agarró boleto para México, me han mandado muchas direcciones en donde lo pueden encontrar, casi todas son de su familia, en un hotel de Tuxtepec, también me mandaron el nombre porque son los lugares donde él se anda escondiendo", dijo.



La madre de Karla Guadalupe, de 27 años, indicó que Ernesto "N" tiene antecedentes penales por robo, incluso estuvo en prisión en la ciudad de Veracruz por este delito.



Reiteró que hace 3 años, cuando envió a su hija al hospital, había desaparecido de sus vidas, hasta hace unos días que regresó y finalmente el pasado 31 de agosto agredió brutalmente a Karla.



"Él desapareció después del primer problema con mi hija, él estuvo preso, estuve hablando con la policía por robo a los OXXO, a la gente, es una porquería, estuvo preso aquí en Veracruz, llegamos a pensar que estaba muerto".



Confían en que sea detenido y que este caso no quede impune como ha ocurrido con otras agresiones por violencia de género.