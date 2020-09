Tras casi un año sin ser vistas, reaparecen nutrias en río Matzinga, en Rafael Delgado

Un par de nutrias que tenían cerca de un año sin ser vistas en el río Matzinga, reaparecieron esta semana, causando la curiosidad de la población de Rafael Delgado.



Hace aproximadamente un año se comenzó a ver a esa pareja de animales en el citado afluente a la altura del puente en la entrada del municipio, lo que llamó la atención de la gente, que comenzó a acudir a ese lugar para ver a los animales.



Incluso, la misma población colocó un letrero en donde se advertía de no cazar a estos mamíferos.



Debido a que se desconoce cómo llegaron al río Matzinga, surgieron algunas teorías entre la gente, por ejemplo, que esos ejemplares pertenecían a alguna persona y al no poderlos alimentar los dejó en libertad.



Sin embargo, nadie pudo confirmar nada.



Finalmente, las nutrias desaparecieron y no se les volvió a ver. Nuevamente hubo especulaciones de que posiblemente habían muerto o habían sido capturadas.



Sin embargo, luego de las fuertes lluvias y la crecida del río, estos ejemplares volvieron a aparecer y fueron vistos desde el martes, por lo nuevamente algunos pobladores se han acercado para intentar ver a estos lutrinos.