Tras casi una semana bloqueado, abren paso en el Canal de Suez

Los equipos de salvamento liberaron este lunes el buque portacontenedores colosal que detuvo el comercio mundial a través del Canal de Suez, dijo una empresa de servicios del canal, poniendo fin a una crisis que durante casi una semana atascó el tráfico marítimo en el Canal de Egipto.



Ayudada por la marea alta, una flotilla de remolcadores logró arrancar la proa bulbosa del Ever Given del tamaño de un rascacielos de la orilla arenosa del canal, donde había estado firmemente alojado desde el martes pasado.



Después de transportar la embarcación de 220 mil toneladas completamente cargada sobre la orilla del canal, el equipo de salvamento estaba tirando de la embarcación hacia el Gran Lago Amargo, una amplia franja de agua a medio camino entre el extremo norte y sur del canal, donde el barco se someterá a una inspección técnica, dijeron las autoridades del Canal.



Los datos satelitales de MarineTraffic.com confirmaron que el barco se alejaba de la costa hacia el centro de la arteria.



La obstrucción ha creado un atasco de tráfico masivo, reteniendo 9 mil millones de dólares cada día en el comercio mundial y presionando las cadenas de suministro, ya agobiadas por la pandemia de Coronavirus.



No estaba claro cuándo volvería a la normalidad el tráfico a través del Canal de Suez. Al menos 367 embarcaciones, que transportan de todo, desde petróleo crudo hasta ganado, se han amontonado en ambos extremos del canal, esperando pasar.



La firma de datos Refinitiv estimó que podría llevar más de 10 días eliminar la acumulación de barcos. Mientras tanto, decenas de embarcaciones han optado por la ruta alternativa alrededor del Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África: un desvío de 5 mil kilómetros que añade unas dos semanas a los viajes y cuesta a los barcos cientos de miles de dólares en combustible y otros costos.



La liberación de la embarcación se produjo después de que las dragas aspiraran arena y barro de la proa de la embarcación y 10 remolcadores empujaron y jalaron la embarcación durante cinco días, logrando reflotarla parcialmente al amanecer.