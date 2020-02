Tras caso Fátima, SEV redoblará precauciones para resguardar a alumnos

Los padres de familia de Veracruz deben tener la certeza de que sus hijos estarán bien resguardados en las escuelas cuando por una situación extraordinaria no puedan llegar a tiempo por ellos, aseguró Roberto Zenyanzen Escobar García, secretario de Educación de Veracruz, quien lamentó el caso de la niña Fátima.



Asimismo, dio a conocer que ya se trabaja en la instalación del Consejo Estatal de Educación por la Paz, con la finalidad de que los salones escolares estén libres de violencia.



El titular de la SEV expuso que cuando los papás no pueden llegar a tiempo por sus hijos, deben llamar a las escuelas para dar aviso o en su caso, proporcionar el nombre de la persona que irá por ellos.



Añadió que se reiterarán los oficios a las y a los directores de las escuelas para que por ningún motivo saquen de los planteles a los alumnos cuando sea la hora de salida y los padres de familia no lleguen.



Expuso que hay protocolos definidos en los planteles de Veracruz para salvaguardar la integridad física de los alumnos, principalmente a la hora de la salida.



“Sin embargo, independientemente de los protocolos, hay un compromiso como docentes, porque muchas veces ha pasado que nos dejan a los niños porque no llega el papá o la mamá”.



En esos casos, los maestros no pueden sacar de los escuelas a los niños, por lo que en ocasiones los docentes se retiran tarde de las escuelas y verifican que nadie se quede o que allá algún alumno en las inmediaciones de la misma.



Señaló que entre las acciones que establecen los protocolos, primero es hablar al DIF y ese organismo debe informar a la Secretaria de Seguridad Pública para que se tomen las medidas pertinentes, toda vez que el personal de docente no debe trasladar directamente al alumno a las instalaciones del DIF, ya que si pasa algo en el trayecto, la responsabilidad recae en el directivo.



“Pero reitero que en Veracruz, los maestros estamos comprometidos y nosotros estamos siempre muy al pendiente de que lleguen por los alumnos a las escuelas”.



Reconoció que a veces hay situaciones extraordinarias, ya que tal vez el papá o la mamá pueden tener un accidente o cualquier otro imprevisto, sin embargo, reiteró que también deben tener la responsabilidad de comunicarse a la escuela para notificar que habrán de llegar un poco tarde, o informar qué persona irá por su hijo o hijos.



Por otra parte, afirmó que la autoridad educativa de Veracruz está creando ambientes sanos y de desarrollo en las escuelas para que los niños y jóvenes no se sientan vulnerados y para que los salones de clases estén libres de violencia.



Por lo que se trabaja para la instalación del “Consejo Estatal de Educación por la Paz y Veracruz”, sería el primer Estado del país en tener ese organismo para la prevención del acoso escolar y la violencia y connotación sexual.