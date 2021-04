Tras completar esquema de vacunación, abuelitos esperan salir del confinamiento

Entre aplausos y emociones, adultos mayores de Boca del Río que recibieron su segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 festejaron que completaron su esquema de vacunación y están protegidos del virus.



El principal deseo después de un año de confinamiento es salir "aunque sea a la puerta" pero también realizar actividades físicas porque todos necesitan caminar y mantener su salud a los más de 60 años.



"Salir un poquito, tengo más de un año encerrada, que no salgo a ningún lado. Cuando menos a hacer mi mandado, mis compras del diario", dijo Victoria León.



"El deporte, hay que caminar, lo principal para nosotros a nuestra edad, que se abran las unidades deportivas con más libertad para seguir nuestras vidas", señaló Antonio Lara.



Otros aseguran que la vacuna nos rejuvenece porque es un motivo más para valorar la vida y aprovechar que tienen la oportunidad de vivir.



"Feliz como una lombriz, joven, gracias a Dios. Quiero caminar, trabajar, disfrutar la vida, lo que me resta", dijo Fidel.



A muchos de ellos les tocó perder a familiares y sufrir la enfermedad de sus seres queridos, por ello, recibir la segunda dosis de la vacuna del COVID-19 es mucho más valioso.



"Murió mi cuñado, murió de COVID, tuvimos 3 familiares que se contagiaron y el temor, ahora ya tenemos más confianza de vivir", insistió Fidel.



La jornada de vacunación en Boca del Río va en su segundo día, quienes no pueden acudir de manera presencial, se tiene una mesa de registro para la vacuna en casa.