Tras constatarse que agredió a ediles, Alcaldesa de Tamiahua se dice víctima

La alcaldesa con licencia de Tamiahua, Citlali Medellín Careaga, lamentó que con fines electorales la señalen de agresora de violencia política en razón de género y con ilegalidades traten de detener lo que no se podrá contener con el apoyo ciudadano.



La aspirante a la candidatura a diputada local por el distrito de Tuxpan podría ver truncada su aspiración política, debido a que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) acreditó que como alcaldesa aún en funciones, incurrió en violencia política en razón de género en contra de María Victoria González Ramos, regidora tercera.



Por ello, se ordenó al Organismo Público Local Electoral (OPLE) inscribirla en el Registro de Personas Sancionadas y Condenadas en Materia de Violencia Política contra las mujeres en razón de género y determinar, en su momento, la sanción que corresponda, lo que le imposibilita acceder a la candidatura por el Partido Verde Ecologista de México.



Además, se dio vista a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que en uso de sus facultades y atribuciones ordene a quien corresponda iniciar de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa y en su momento determine lo que a derecho corresponda.



Sin mencionar si impugnará la decisión del TEV, dijo confiar en las leyes y con base en ellas habrá de derrotar las embestidas ilegales e infundadas de sus detractores que tratan de detener su lucha y silenciar su voz.



“Las arbitrariedades de las que varios opositores al régimen estamos siendo víctimas no se deben permitir pues es violatorio de la propia ley. En su momento he sido víctima de violencia de género de forma directa, la he combatido y la he denunciado, poniendo esto como antecedente, es una burla a nuestra lucha el hecho de que me señalen como agresora, que se escuche fuerte y claro, no lo voy a permitir”, aseveró.



Agregó que la reforma electoral fue creada para proteger los derechos políticos de las mujeres que incursionan en la vida pública del país y como cientos de mujeres que luchan día con día por abrirse espacios en la lucha por la ciudadanía, ha librado muchas batallas de las que he salido avante.