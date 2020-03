Tras críticas, AMLO cambia día para iniciar venta de “cachitos” del avión

Para no interferir y “no caer en provocaciones” por el paro nacional en contra la violencia hacia las mujeres convocado para el lunes 9 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó que la venta de boletos de la rifa del avión presidencial se posponga un día y comience el 10 de marzo.



Durante su conferencia de prensa mañanera, a pregunta de una representante de los medios de comunicación, el Presidente dijo que no había ningún problema en cambiar el día de la venta de los “cachitos” de la Lotería Nacional.



“Sí, no hay problema en eso. Fíjense cómo nos confunde, yo no tenía en mente que el lunes era el paro que promueve el movimiento y de repente, en la redes sociales, un grupo vinculados a un partido se ofende del porqué se van a distribuir los boletos; además hasta groseras...”, dijo.



“El martes, no se puede caer en ninguna provocación, el conservadurismo está muy irritado con los cambios, con la transformación, por esto, porque no pagaban impuestos”.



Al reiterar que hay mujeres que han defendido esta lucha de tiempo atrás, el mandatario retó a que se le mencione un gobierno que le ha dado más espacio de participan de las mujeres, no como concesión, sino cómo avance del movimiento feminista.



“Como jefe de Gobierno, de 14 integrantes de mi gabinete 8 eran mujeres y ahora también; o había más secretarías con Fox, con Calderón, con Peña Nieto”.



Sin mencionar nombres, el presidente López Obrador dijo que una de las promotoras de este movimiento que apareció en favor de un partido conservador, “se le olvida y ojalá y se tome en cuenta, porque se trata de la violencia contra las mujeres, que el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno que promueve ahora el movimiento está preso acusado por asociación delictuosa”.



El día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo lunes 9 de marzo iniciaría la venta de los boletos para la rifa del valor comercial del avión presidencial TP01. Ese mismo día, organizaciones feministas, empresas, universidades e instituciones de gobierno han convocado a un Paro Nacional de Mujeres como protesta contra el alto índice de feminicidios y por la violencia contra ellas.





EL SORTEO DEL AVIÓN PRESIDENCIAL



El magno sorteo del avión presidencial se realizará la Lotería Nacional el próximo 15 de septiembre.

El costo del boleto es de 500 pesos pero para conseguir un billete se tienen que dirigir a puntos de venta, expendios o vendedores, tanto en la Ciudad de México como en el interior del país; así como empresas del sector privado.



La tarde del 15 de septiembre, se sortearán 100 premios de 20 millones de pesos cada uno y para el magno sorteo se emitirán 6 millones de cachitos, con los cuales se espera recaudar 3 mil millones de pesos (el equivalente al valor del TP01 y a un año de renta y mantenimiento en el extinto hangar presidencial).