Tras críticas de AMLO, sale Director de APIVER; mando de Marina asume cargo

Este miércoles, Miguel Angel Yáñez Monroy dejó la Dirección de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER) y en su lugar llegó el almirante de la Secretaría de Marina, Romel Eduardo Ledezma Abaroa.El nuevo titular del puerto fue designado directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la toma de protesta se llevó a cabo de forma virtual con la presencia de la coordinadora general de Puertos y Marina Mercante, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.El cambio ocurre luego de que el Presidente comenzara a criticar la concesión por 50 años más a APIVER, acusando que en realidad es una empresa privada, aunque se afirme que es paraestatal.“El puerto de Veracruz lo concesionaron a una empresa, primero por 50 años y 10 días después de que ganamos esa empresa recibió otra concesión, ampliándole el plazo a 50 años más. Imagínense una concesión del puerto de Veracruz de un siglo, ¿cómo es que firmaron eso?”, dijo López Obrador apenas el pasado 18 de agosto.Incluso afirmó que el país apenas recibe entre el 8 y 10 por ciento de los ingresos del puerto de Veracruz, por lo que reiteró que se revisará el contrato de la Administración Portuaria Integral.Cabe destacar que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, también acusó que la entidad no recibe nada de APIVER y hay opacidad con sus ingresos.Detalló que actualmente sólo existe un convenio por el cual la ciudad de Veracruz debe recibir una aportación mínima para obras de infraestructura, dependiendo el monto total de lo que ingresa, sin embargo, se desconoce completamente tal cantidad.“Lo más que recibimos es venir de paseo al malecón y ver un gran barco pero ¿dónde están los impuestos y los derechos que se pagan? ¿Y de qué monto son, comparado con el gran negocio que significa un puerto?”, cuestionó.Además, el Presidente ha insinuado que las anomalías en los puertos del país, incluido el de Veracruz, han desatado homicidios "Asesinaron a un exalmirante en Veracruz, trabajaba en una de las empresas del puerto y se está haciendo la investigación, no sólo en el caso del puerto de Veracruz, en todos los puertos, es un asunto que no requiere de mucha investigación, es de juicio práctico, de sentido común".“El Estado de la República con más asesinatos es Colima y todo tiene que ver con el puerto de Manzanillo, entonces es muy importante atender lo que está sucediendo en los puertos sin violar la ley”, dijo el Presidente apenas este 24 de agosto.De acuerdo a información oficial, Eduardo Ledezma Abaroa egresó de la Heroica Escuela Naval Militar como ingeniero en Ciencias Navales, nació el 7 de agosto de 1972 y es originario de La Paz, Baja California.El nuevo director de la APIVER también ha sido agregado naval de la Embajada de México en Rusia, así como comandante del Sector Naval de Los Cabos, Baja California, director de la Heroica Escuela Naval Militar y comandante de la XI Zona Naval, con sede en Chetumal, Quintana Roo, además de que también fungió como comandante de la Segunda y la Primera Región Naval.