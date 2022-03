Tras décadas de rezago, baja la pobreza en Veracruz: Cuitláhuac

Veracruz es primer lugar nacional en la mayor disminución de los índices de pobreza y pobreza extrema, resaltó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien reconoció el respaldo de la Federación para alcanzar estos resultados luego de décadas de rezago.En el mensaje que dirigió en el marco de la “Jornada de Capacitación a Gobiernos Municipales en la Construcción del Bienestar”, ante la titular de la Secretaría del Bienestar Ariadna Montiel, el delegado en Veracruz Manuel Huerta, funcionarios federales, así como autoridades municipales, puntualizó que este resultado se deriva de la evaluación del periodo de 2018 a 2020.Se trata de información del propio Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), donde destaca que Veracruz bajó la pobreza extrema en menos 2.2 por ciento, a pesar de la contracción de la economía en el país y el mundo derivado de la pandemia por el COVID-19.“Hablando de pobreza extrema de 2018 a 2020, Veracruz fue el estado que más redujo la pobreza extrema en un 2.2 por ciento, no obstante, padecimos pandemia en este periodo de evaluación, se contrajo la economía del mundo y el país, aún con eso, primero con la contribución de la Federación y con el apoyo de la Federación. En pobreza disminuimos el 1.6 por ciento”, señaló.García Jiménez, mencionó además que cuando inició su gestión se realizó un análisis de los datos del CONEVAL, para determinar las regiones de mayor rezago y necesidad, para redireccionar presupuestos, así como reorientar los programas de apoyo.“Los datos que nos da el CONEVAL, nos dio las regiones de mayor atención, por ello redirigir el presupuesto a esas zonas después de estos años que hemos gobernado nosotros y apoyados en toda la estrategia de presiente de la república, logramos disminuir la pobreza y la pobreza extrema en Veracruz. Lo que buscamos es revisar cuáles eran las carencias que se evaluaban en el CONEVAL a fin de restituirlas con los apoyos. También a través de la CAEV contribuimos para ayudar a la gente que no tiene agua potable”, detalló.Además se aplicó una política de austeridad, donde se quitaron “privilegios” a servidores públicos, donde además se trabajó en la correcta aplicación de los recursos para poder contar con lo necesario para avanzar en el combate a la pobreza.“Quitar los privilegios mal habidos, este fue parte del ahorro de nuestro Gobierno que pudimos focalizar, el ahorro y la correcta aplicación de los recursos”, dijo y recomendó a las autoridades municipales administrar correctamente los recursos para obra, así como no traicionar a la población que les brindó la confianza en las urnas, donde además afirmó contarán en todo momento con el apoyo de su administración.“No traicionemos este arranque, van a contar con el respaldo del Gobierno del Estado, todos los alcaldes y presidentas municipales que hoy están aquí van hacer buen uso de ese recurso, todos tienen el compromiso de respaldar al Presidente”, finalizó García Jiménez.