El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado que se sometió a la prueba de coronavirus el día anterior, pero que los resultados se esperan para los próximos días.



"Hice el examen anoche", dijo en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, después de explicar el viernes que no lo necesitaba ya que no tenía síntomas.



El día de ayer, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, declaró emergencia nacional por el nuevo coronavirus COVID-19.



Esta fuerte iniciativa, aplicada con mayor frecuencia para los desastres naturales, permitirá que el Estado federal asigne recursos para ayudar a las autoridades locales, señaló.



La medida permitirá desbloquear hasta 50 mil millones de dólares en fondos federales para ayudar a los estados y localidades estadounidenses a combatir la enfermedad.



En un mensaje, el mandatario estadounidense manifestó que durante mucho tiempo Estados Unidos se preparó de una manera que no ha sido eficaz contra contingencias.