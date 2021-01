Tras decreto del Gobierno Estatal, pondrán cerco sanitario en Orizaba

Tras el decreto emitido por el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, para la reducción de la movilidad en algunas ciudades, el alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, dijo que se colocarán filtros sanitarios en el Centro Histórico, los centros nocturnos, discotecas, bares, no podrán operar este fin de semana después de las 10 de la noche.



"Acabamos de tener una junta del Comité de Protección Civil, vamos a poner los filtros en las entradas de la ciudad en donde se va pedir que en todos los vehículos sus pasajeros traigan cubrebocas ya sea público o privado. El filtro sanitario del centro se colocará y limitará el acceso a una persona por familia y no pueden ingresar sin cubrebocas".



Añadió que en Plaza Faro, Plaza O y Plaza Valle se colocarán filtros para que se verifique que no haya aglomeración y todos deberán portar el cubrebocas.



Otras de las medidas que se están implementando, es que el horario para poner en marcha estas acciones de prevención será de 7:00 a 22:00 horas, los restaurantes pueden funcionar, los bares sí pero cumpliendo con ese horario, los centros nocturnos, discotecas, no podrán estar abiertos. "A las 10 de la noche debe estar todo cerrado, bares, cantinas, cines, casinos, salones de fiestas y solo es aplicará del 14 al 17 de enero".