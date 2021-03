Tras denigrar a familia, remueven a fiscales que entregaron restos humanos en bolsas

La Fiscalía General de Veracruz informó que fueron removidos y se procederá penalmente contra los fiscales de Las Choapas que en días pasados entregaron a una familia los restos de una persona en bolsas negras, violando los protocolos establecidos.



Según denunciara el colectivo “Madres en Búsqueda Coatzacoalcos”, se trata del encargado de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito XXI, Alberto Torres Medina, así como el fiscal de Las Choapas, Lenin Juárez Jiménez



Ambos hicieron pasar a la familia Aguirre Chablé por un “trato cruel, degradante e inhumano”.



Y es que los funcionarios se negaron a entregar los restos de Eladio Aguirre Chablé —quien estuvo desaparecido— aludiendo que había que hacer exámenes genéticos, pese a que, a decir del colectivo, en este caso no eran necesarios.



Posteriormente, cuando por fin entregaron los restos de Eladio, lo hicieron en bolsas negras, sin seguir estándares forenses necesarios y sin respeto a los derechos de las familias.



Este lunes, a través de redes sociales, la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, afirmó que fue “justificada” la denuncia del Colectivo, por lo que instruyó cambios en la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia, designando como fiscal encargada a Jessica Lizbeth Orozco Prescenda.



“Asimismo, hago del conocimiento a la opinión pública que se han iniciado las investigaciones para establecer las responsabilidades administrativas y se ha aperturado la carpeta de investigación FGE/FIM/16/2021 para fincar las probables responsabilidades penales en contra de los servidores públicos que violentaron la Ley General de Víctimas y los protocolos homologados de búsqueda e investigación”.



La funcionario dijo extender su solidaridad hacia la familia afectada y aseguró que combatirá “cualquier práctica que violente los derechos de las víctimas”.



“Reitero mi exigencia hacia las y los servidores públicos de esta institución para que se apeguen estrictamente a la Ley y la apliquen con sensibilidad y respeto a los derechos humanos. No toleraré una sola conducta que se aparte de los principios que rigen a la institución que represento”, dijo.