Tras denuncia en redes, investigan presunto maltrato a menor con discapacidad

La Fiscalía Especializada de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del distrito 21 de Acayucan abrió la carpeta de investigación en contra de Carlos “N”, de 60 años, quien es señalado de presuntamente golpear a un pequeño de 10 años con Síndrome de Down, hechos ocurridos en la vivienda ubicada en la colonia Miguel Alemán.



A través de un video que circuló en redes sociales, se solicitaba ayuda a las autoridades municipales para que atendieran el caso del menor presuntamente violentado por su padre, quien también padece una discapacidad pues tiene la pierna izquierda mutilada y se apoya de muletas de madera.



En la grabación de 2:19 minutos que circuló, se aprecia al pequeño José “N” recogiendo una manguera y una voz de adentro le grita que la deje.



Se observan en la puerta las muletas del agresor y luego se ve cómo lo jala para meterlo y en ese momento se escuchan algunas groserías y luego –al parecer–golpes, acompañados de gritos del pequeño.



Después de conocerse el video, la presidenta del DIF municipal de Acayucan, Rosalba Rodríguez Rodríguez, acudió al domicilio con un equipo multidisciplinario para resguardarlo y acudir a una revisión médica.



Posteriormente, al comprobarse que la víctima tenía signos de haber recibido golpes, acudieron a la Fiscalía Especializada para iniciar la investigación y las autoridades determinarán la responsabilidad del sexagenario.



PRESUNTO AGRESOR DICE SER INOCENTE



Por su parte, el presunto agresor, Carlos “N”, afirmó ser inocente. Sostuvo que la vecina que lo grabó y subió a las redes sociales el video le tiene “tirria” y que él nunca se ha atrevido a agredir a su hijo.



Argumentó que si bien es cierto que el menor de edad no acude a un centro especializado para atención ni recibe ayuda para su educación, sí lo atiende, le da de comer y ayuda para sus actividades diarias desde que la madre biológica lo abandonó después de darse cuenta que tenía Síndrome de Down.



El DIF Municipal mantiene en resguardo al pequeño, no va a regresar a casa de su padre en tanto se realice la investigación por parte de las autoridades ministeriales.