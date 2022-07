Tras denunciar, Administradora del Poder Judicial prevé más ataques contra ella

La Directora de Administración del Poder Judicial, Joana Marlen Bautista Flores, señaló que busca que la diputada local Nora Jessica Lagunes Jáuregui y el colaborador de la legisladora, José Alberto Velázquez Fajardo, sean anexados a la lista de violentadores de mujeres en la entidad.Tras confirmar que los denunció por violencia política, de género y discriminación, sostuvo que hay pruebas claras que apuntan a la presunta responsabilidad de la legisladora panista.Sin embargo, enfatizó que serán las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) las que determinen si es o no responsable de los hechos de los que se duele.“No quisiera entorpecer las investigaciones, me parece que toda la investigación va arrojada hacia ella y hacia otra persona, no quiero decir nombres, pero al final del día todo cae por su propio peso”.Sostuvo que está agradecida con la justicia de Veracruz, pues señaló que sí se atiende a las mujeres y reveló que en el proceso que lleva ha encontrado al menos 16 casos más de mujeres que se han animado a denunciar actos similares a los que ha vivido, aunque lo harán por su cuenta, no de forma colectiva.“Se han sumado colectivos y yo no he querido que esto crezca; lo único que pido es el resarcimiento del daño y que se bajen las notas”, aseveró al destacar que varias mujeres y hombres servidores públicos le han mostrado su respaldo.La servidora pública dijo que lo correcto era proceder legalmente contra quienes durante un año presuntamente desplegaron campañas de desprestigio en su contra y de sus hijas, cuyas fotografías también fueron ventiladas.Aseveró que está preparada para que la contraataquen después de haber procedido ante las autoridades, indicando que, si aguantó un año de golpeteo, puede seguir resistiendo.Respecto a ello, sentenció que no sabe por qué durante un año sufrió de acoso y persecución a ella y sus hijas, pues antes no tuvo problemas con la legisladora y su colaborador.Aseveró que es injusto tratar de escarbar en la vida privada de los funcionarios, por lo que pidió que sean llevados a la justicia.“Yo lo que pido es que sean señalados ante derechos humanos y que sean señalados como violentadores. Que sean los números 10 y 11 en la lista de violentadores de mujeres en Veracruz”, acotó.