Tras denunciarlo por violencia intrafamiliar, exesposa de Rogelio “N” dice temer por su vida

Guillermina Alvarado González, exesposa de Rogelio “N”, advirtió que el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva y Miguel Ángel Yunes Linares ex gobernador veracruzano, han tomado represalias en su contra, acusando temer por su vida.



Esto, luego de la detención del exsecretario de Gobierno por presunta violencia intrafamiliar, luego de que en 2017 señala fuera golpeada brutalmente por el perredista y fuera en el 2020 que interpusiera la denuncia.



En entrevista con la mencionada, dijo que Rogelio “N”, sabía que la denuncia interpuesta el 5 de marzo del pasado año lo podía llevar a la cárcel, por lo que desde ese día comenzó a hacer escarnio de su persona.



También aseguró una relación sentimental entre Rogelio “N” y su hija Luisa, hijastra del ex dirigente perredista. “Luisa es la pareja sentimental de Rogelio Franco, tiene 25 años y desde hace más de 2 años es su pareja sentimental”, expuso.



También aseguró que Zambrano ha utilizado a sus hijas como estandarte para sostener no sólo al detenido Rogelio, sino a todo el PRD nacional, haciéndolas pasar como menores de edad cuando no es así.



“Ahora que Yunes Linares ha salido a defenderlo temo por mi vida, por mi familia, por mis padres, mis amigos; porque lo pone como un excelente padre, cuando yo lo acuso de agresor, violentador de mujeres y por ello estoy pidiendo justicia”, sentenció Guillermina.



Respecto a la carpeta de investigación, señaló que está integrada con los distintos peritajes de los médicos que la atendieron y que fueron quienes emitieron los dictámenes.



Asimismo, lamentó que sus hijas se hayan metido al ruedo mediático por ambición, en especial Luisa, la mayor, quien actualmente es pareja sentimental de Rogelio Franco Castán.



Dijo que su hija siempre ha tenido el apoyo de su padre biológico y que todo lo desarrollado es a consecuencia del desajuste mental de Rogelio, quien acusó de exponerlas con tal de salir libre.



También explicó que del chat donde compartía información Yunes Linares, Winkler y exsecretario de Gobierno, Rogelio, le mostraba en reiteradas ocasiones cuerpos calcinados, destrozados y decapitados recalcándole cómo quedaba la gente que hablaba y que si ella lo hacía así quedaría.



“Por fin hay un rayo de justicia de ese grito de dolor que había pegado desde hace muchos años”, dijo la exesposa de quien también buscará la diputación local del PRD por la vía plurinominal.