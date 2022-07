Litigantes de Coatzacoalcos lamentaron que la fiscal Verónica Hernández Giadáns no tenga interés en resolver los casos de desaparecidos, esto a tres días de la desaparición del abogado Roberto Figueroa y su pequeño hijo en la ciudad de Xalapa.Fausto Vicente Torres Pérez, representante de abogados en el sur de Veracruz, reveló incluso que en las Fiscalías siguen incurriendo en la práctica cruel de no recibir las denuncias hasta que hayan transcurrido varias horas después de una desaparición."Nos preocupa el desinterés que hay por parte de la Fiscal, también de la Fiscal encargada de desaparecidos, de la Comisión de Derechos Humanos, porque todos estos organismos están íntimamente conectados. Cuando una persona desaparece sabemos que inmediatamente no te quieren recibir la denuncia, que se deja un espacio de horas y precisamente ahí es donde entra la crueldad", dijo.